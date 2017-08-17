الشيخ الجربا يشيد بضربات رجال الأمن الاستباقية ويؤكد الوطن بخير

عبر الشيخ فرحان بن نايف الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا (موتيكو ) عن سروره واعتزازه بنجاح الضربات الاستباقية لرجال الأمن في جميع الميادين وخاصة ما تحقق من نجاحات في القطيف وتحديدا في بلده المسورة والتى تم من خلالها القضاء على عدد من الإرهابيين وقيام البعض منهم بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد تضييق الخناق عليهم من قبل رجال الأمن .

واعتبر الشيخ الجربا أن كميات الأسلحة المتنوعة التى تم العثور عليها في المسورة لتثبت مدى خطورة هولاء الإرهابيين واهدافهم الدنيئة بالحاق الضرر في المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المبارك وكذلك الممتلكات سواء كانت شخصية أو حكومية ..

وقدم الشيخ الجربا عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الأبوية الحانية بفتح المنافذ البرية من أجل السماح للأشقاء في قطر الراغبين في تأدية مناسك حج هذا العام وتذليل كافة الصعاب أمامهم وتقديم الخدمات المميزة لهم أسوة بما تقدمه حكومه خادم الحرمين الشريفين في كل عام للحجاج من كافة دول العالم .

واعتبر الجربا بأن هذه المكرمة الملكية ماهي الا امتداد للايادي البيضاء التى اعتاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تقديمها ايمان منه حفظه الله بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية والتى تعتبر القبلة الاولى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .