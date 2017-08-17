 عمل المجمعة يضبط “31” مخالفة توطين وتشغيل تحت الشمس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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عمل المجمعة يضبط “31” مخالفة توطين وتشغيل تحت الشمس

عمل المجمعة يضبط “31” مخالفة توطين وتشغيل تحت الشمس
المناطق - الرياض

ضبط مكتب عمل محافظة المجمعة من خلال الحملات التفتيشية التي نفذها مؤخراً “31” مخالفة لنظام العمل ، منها مخالفتين لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 ‎%‎ و 29 مخالفة لقرار تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وينص قرار العمل تحت أشعة الشمس على منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة ما بين الساعة 12:00  ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.

وأكد مدير المكتب سعد الهدباني أن الحملات التفتيشية مستمرة ومتواصلة وستشمل جميع الانشطة التجارية والمحال والمنشآت بالمحافظة ومايتبعها للتحقق من التزام أصحاب المحلات بكل القرارات المنظمة لسوق العمل ، مشدداً على أنه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

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