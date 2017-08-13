 أمانة منطقة المدينة المنورة :تبرم عقوداً بـ(292) مليوناً لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج التشغيل والصيانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة المدينة المنورة :تبرم عقوداً بـ(292) مليوناً لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج التشغيل والصيانة

أمانة منطقة المدينة المنورة :تبرم عقوداً بـ(292) مليوناً لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج التشغيل والصيانة
المناطق _ المدينة المنورة
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ بداية العام الحالي إجراءات توقيع (40) عقداً بمبلغ إجمالي قدره (292) مليون ريال لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة على مستوى منطقة المدينة المنورة، بالإضافة لبرامج التشغيل والصيانة المتعلقة بالعمل البلدي.
يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في دفع عجلة التنمية في المنطقة، ورفع مستوى وكفاءة التنفيذ لعقود التشغيل والصيانة بما يتماشى مع مبادرات وزارة الشؤون البلدية القروية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
فقد أبرمت الأمانة (30) عقداً للتشغيل والصيانة وفق استراتيجيتها الجديدة التي تهدف لمعاجلة ما ينتج عن انخفاض في مستوى الأداء خلال فترات تسليم واستلام الأعمال الواقعة بين انتهاء العقود وتجديدها، وأيضاً لمعاجلة التباين في مستويات التنفيذ بين المناطق والأحياء نتيجة تعددها واختلاف كفاءة المقاولين المنفذين لها، ويأتي في مقدمتها عقود الري وصيانة المزروعات، وعقود صيانة شبكات التصريف السطحية لمياه الأمطار، وصيانة الشوارع والأرصفة والإنارة.
بالإضافة إلى ذلك فقد أبرمت الأمانة (10) عقود لتنفيذ مشاريع تنموية تنسجم مع مبادرات برنامج التحول الوطني2020، كمشاريع إنشاء الحدائق وممرات المشاة وملاعب الأحياء في نطاق كل من محافظات وادي الفرع والعلا والعشاش، ومشاريع السفلتة في كل من المدينة المنورة والمسيجيد والقاحة، ومكافحة آفات الصحة العامة في المدينة المنورة؛ بالإضافة لبعض المشاريع المرتبطة بمبادرة الأنسنة ورفع جودة بيئة المدن في عدة محافظات، وجاري استلام مواقع العقود لبدء التنفيذ.
هذا ولا تزال الأمانة تستكمل إجراءات ترسية (42) مشروعاً بعد توقيع محاضر الترسية خلال شهر ذي القعدة 1438ه بتكاليف قدرها (372) مليون ريال ليبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة ومحاضر الترسية الموقعة (664) مليون ريال، إضافةً لطرح (116) مشروعاً للمنافسة العامة بتكاليف تجاوزت ملياري ريال وقدرها (2.245.000.000) ريال.

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