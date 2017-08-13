 حكومة كاتالونيا الإسبانية : 13 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا في اعتداء برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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حكومة كاتالونيا الإسبانية : 13 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا في اعتداء برشلونة

حكومة كاتالونيا الإسبانية : 13 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا في اعتداء برشلونة
المناطق _ واس

ارتفعت حصيلة حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة اليوم إلى 13 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وقال وزير داخلية حكومة كاتالونيا الإسبانية يواكيم فورن على موقع تويتر “نستطيع أن نؤكد أن 13 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين عندما صدم سائق بشاحنة مشاة في جادة مكتظة يرتادها السياح في برشلونة”.

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