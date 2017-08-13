حكومة كاتالونيا الإسبانية : 13 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا في اعتداء برشلونة

ارتفعت حصيلة حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة اليوم إلى 13 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال وزير داخلية حكومة كاتالونيا الإسبانية يواكيم فورن على موقع تويتر “نستطيع أن نؤكد أن 13 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين عندما صدم سائق بشاحنة مشاة في جادة مكتظة يرتادها السياح في برشلونة”.