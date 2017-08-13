 المملكة تدين بشدة التفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال شرق نيجيريا وحادث الدهس ببرشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة تدين بشدة التفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال شرق نيجيريا وحادث الدهس ببرشلونة

المملكة تدين بشدة التفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال شرق نيجيريا وحادث الدهس ببرشلونة
المناطق _ الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، وحادث الدهس الذي استهدف تجمعًا لعشرات الأشخاص في وسط مدينة برشلونة الأسبانية، وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب جمهورية نيجيريا الاتحادية ومملكة أسبانيا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب تلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، ومعبرًا عن ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وتخليص العالم من شرورها.

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