 القحطاني : الغمة ستنجلي عن الخليج قريبًا .. وحساب عسير لمرتزقي #القائمة_السوداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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القحطاني : الغمة ستنجلي عن الخليج قريبًا .. وحساب عسير لمرتزقي #القائمة_السوداء

القحطاني : الغمة ستنجلي عن الخليج قريبًا .. وحساب عسير لمرتزقي #القائمة_السوداء
المناطق _ الرياض

بعد إطلاقه القائمة السوداء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهدف فضح مرتزقة الإرهاب، استشهد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بالآية القرآنية (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة)، مؤكدًا أنه وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة.

ووعد المستشار القحطاني، مساء اليوم الخميس، بإنجلاء الغمة عن الخليج قريبًا.

وكتب القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وعد: ستنجلي الغمة عن الخليج (إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا)؛ وسيكون هناك حساب عسير وملاحقة من الدول لكل مرتزق يوضع اسمه بالقائمة السوداء”.

وتابع القحطاني في تغريدة أخرى: “السعودية وأشقاؤها إذا قالوا فعلوا وهذا وعد.. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه للقائمة السوداء عبر نفس الوسم، وسيتم فرزها وسيتم متابعتهم من الآن”.
وأكد أن الوسم الرسمي هو “القائمة السوداء”، حيث سيتم دراسة كل الأسماء الموجودة فيه إضافة للأسماء المرصودة من الدول.
كما هدد المسشتار القحطاني في تغريدة أخرى “وترى تونا ما بدينا”.

وتقاطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قطر  بسبب دعمها للإرهاب وإثارتها الفتن في المنطقة العربية، كما توجه قناتها الجزيرة لأهداف منها تأجيج الصراعات في بعض الدول الشقيقة.

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