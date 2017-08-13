 محافظ طريب يعطي إشارة البدء لرالي عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العواد في حكايا مسك2: المملكة تخوض حرباً إعلامية شرسة لا مكان فيها للحياد مجلس الوزراء: يقر تكليف القطاعات الصحية الحكومية بتوفير الحليب مجانًا للأطفال ذوي الحالات المرضية دوري جميل : الأهلي يداوي جراحه برباعية في شباك الفتح شاهد : مصري ينقذ سكان عمارة من الموت الحتمي! محافظ طريب يعطي إشارة البدء لرالي عسير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين شبكات المتاجرة بالبشر القحطاني : الغمة ستنجلي عن الخليج قريبًا .. وحساب عسير لمرتزقي #القائمة_السوداء المملكة تدين بشدة التفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال شرق نيجيريا وحادث الدهس ببرشلونة حكومة كاتالونيا الإسبانية : 13 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا في اعتداء برشلونة أمانة منطقة المدينة المنورة :تبرم عقوداً بـ(292) مليوناً لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج التشغيل والصيانة عمل المجمعة يضبط “31” مخالفة توطين وتشغيل تحت الشمس الشيخ الجربا يشيد بضربات رجال الأمن الاستباقية ويؤكد الوطن بخير

محافظ طريب يعطي إشارة البدء لرالي عسير

محافظ طريب يعطي إشارة البدء لرالي عسير
المناطق _ عسير

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أعطى متعب بن ناصر المتعب محافظ طريب، اليوم الخميس، شارة البدء لرالي عسير بالمحافظة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد سعيد أبوديبه.

وشهد اليوم الأول، انطلاق  المرحلة الاستعراضية للمشاركين، على أن ينطلق السباق غدا الجمعة.

من جهته، أكد المشرف على رالي عسير بندر الجندول أن التحضيرات لإقامة الرالي الذي يشارك فيه 27 متسابقاً من داخل المملكة وخارجها، استمرت منذ فترة مبكرة، ووصول عدد من ممثلي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والشركة المنظمة والهيئة العامة للرياضة، وتم تقييم جميع المعطيات لتطبيقها بعد استيفاء كافة المتطلبات، مشيراً إلى أن الجولة الأولى للرالي ستنطلق صباح الغد لمسافة 90 كيلو متر، فيما ستقام الجولة الثانية في اليوم الذي يليه بعد صلاة الجمعة لمسافة 54 كيلو متر، وسيتم تكريم وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى عقب صلاة العشاء في نفس اليوم أمام مبنى المحافظة.

يذكر أن الرالي يقام  ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>