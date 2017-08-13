محافظ طريب يعطي إشارة البدء لرالي عسير

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أعطى متعب بن ناصر المتعب محافظ طريب، اليوم الخميس، شارة البدء لرالي عسير بالمحافظة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد سعيد أبوديبه.

وشهد اليوم الأول، انطلاق المرحلة الاستعراضية للمشاركين، على أن ينطلق السباق غدا الجمعة.

من جهته، أكد المشرف على رالي عسير بندر الجندول أن التحضيرات لإقامة الرالي الذي يشارك فيه 27 متسابقاً من داخل المملكة وخارجها، استمرت منذ فترة مبكرة، ووصول عدد من ممثلي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والشركة المنظمة والهيئة العامة للرياضة، وتم تقييم جميع المعطيات لتطبيقها بعد استيفاء كافة المتطلبات، مشيراً إلى أن الجولة الأولى للرالي ستنطلق صباح الغد لمسافة 90 كيلو متر، فيما ستقام الجولة الثانية في اليوم الذي يليه بعد صلاة الجمعة لمسافة 54 كيلو متر، وسيتم تكريم وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى عقب صلاة العشاء في نفس اليوم أمام مبنى المحافظة.

يذكر أن الرالي يقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.