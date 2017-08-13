مجلس الوزراء: يقر تكليف القطاعات الصحية الحكومية بتوفير الحليب مجانًا للأطفال ذوي الحالات المرضية

وجّه مجلس الوزراء القطاعات الصحية الحكومية بتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضّع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر (24) شهرًا وللأطفال ذوي الحالات المرضية.

جاء ذلك في تعديلات على قرار في شهر شعبان العام الماضي.

وكان القرار السابق قد اقتصر على توجيه وزارة الصحة وحدها، إضافة لاقتصاره على تقديم حليب الأطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر (24) شهرًا، حيث نص القرار الجديد الذي صدر في الثامن من الشهر الجاري على إحلال عبارة (القطاعات الصحية الحكومية) محل عبارة (وزارة الصحة)، وإضافة عبارة (وللأطفال ذوي الحالات المرضية) بعد عبارة (24 شهرًا) الواردة في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (333) وتاريخ 9-8-1437هـ، ليكون البند (أولاً) بالنص الآتي: “قيام القطاعات الصحية الحكومية بتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر (24) شهرًا، وللأطفال ذوي الحالات المرضية، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.

وكان القرار السابق قد نص بنده الثاني على قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال (الجاهز للتقديم) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها، على أن يكون الحليب بلا توسيم (علامة تجارية)، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع.