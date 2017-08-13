 رسالة من أبناء المملكة إلى العالم هذا الوطن وطن الإسلام والسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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رسالة من أبناء المملكة إلى العالم هذا الوطن وطن الإسلام والسلام

المناطق _ عادل الزهراني
كعادتهم  أبناء  هذا الوطن الغالي  المملكة العربية السعودية  تجدهم  يعكسون  صورة  إيجابية  عن  أرض  الوحي  وبلد  الحرمين  فقد  رأينا  تكفل  خادم الحرمين الشريفين  الملك  سلمان بن عبدالعزيز  حفظه الله  باخواننا  الحجاج  القطريين  على  نفقته  الخاصة  إضافة  لتعامل رجال  الأمن  في  المناطق  الحدودية  مع  الحجاج  وغيرهم  من  المسافرين  وقد  رصدت  المناطق  إحدى  المقاطع  المتداولة  عن  تعامل  أهل  مكة  عند  قدوم  الحجاج  واستضافتهم  وتقديم  المشروبات  والوجبات  عليهم  مجانا  أن  دل  إنما  يدل  على  التعامل  والأخلاق  الإسلامية  والإنسانية  لأبناء  هذا  الوطن  ومنها  رسالة  إلى  كل  أعداء  وطننا  الغالي  انه  وطن  الإسلام  والسلام

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