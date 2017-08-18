هلال تبوك يرفع جاهزيته للحج بتكثيف الفرق الطبية لخدمة ضيوف الرحمن

بين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رفع جاهزية فرق المنطقة تحسباً لمواجهة أي طارئ لاسمح الله وتحسباً لكثافة المتنزهين والمسافرين كون المنطقة تقع الطريق الدولي تزامناً مع بداية موسم الحج ، وبحسب ماهو متوقع في مثل هذه الأوقات من كل عام فقد تم تجهيز الفرق الطبية والإسعافية والعمل على تكثيف الفرق الإسعافية والطبية في أوقات الذروة والبدء بالعمل بالخطة السنوية في كل عام والمتمثلة برفع جاهزية الخدمات المساندة والتموين الطبي المتنقل ووضع الفرق الإسعافية في نقاط تمركز بحسب الحركة المرورية وكثافة السير والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة العقبات التي قد تنشأ ميدانياً، بالإضافة إلى افتتاح مركز إسعاف حالة عمار الموسمي بمدينة الحجاج بحالة عمار ومركز إسعاف فجر الموسمي الواقع على طريق تبوك الجوف .

كما اننا نهيب الاخوه المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بتعلميات السلامة الصادرة من الجهات المختصه وعدم التردد في الابلاغ على رقم الطوارئ الموحد (٩٩٧) عن اي طارئ طبي لاسمح الله في اي وقت واخذ التوجيهات الطبية من الطبيب المناوب لحين وصول الفرق الاسعافية للموقع متمنياً السلامه للجميع .