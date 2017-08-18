 أمير تبوك يشيد بخدمات المعسكر الكشفي بحالة عمار لحجاج بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يشيد بخدمات المعسكر الكشفي بحالة عمار لحجاج بيت الله الحرام

أمير تبوك يشيد بخدمات المعسكر الكشفي بحالة عمار لحجاج بيت الله الحرام
المناطق _ تهاني الجهني
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بجهود طلاب المعسكر الكشفي بتعليم تبوك في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين جاء ذلك خلال زيارة سموه الميدانية للأجهزة الخدمية العاملة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ولقاء سموه المشرفين والطلاب المشاركين في أعمال المعسكر الكشفي بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري.
إذ صافح سموه القادة الكشفيين والطلاب الكشافين واطلع على أعمالهم ، مؤكداً سموه على أنهم يؤدون عملاً مميزاً في خدمة ضيوف الرحمن متمنياً لهم التوفيق.
وأوضح مدير إدارة النشاط نائب المشرف العام على المعسكر د. عبدالله الحارثي، أن المعسكر الكشفي مجهز بجميع الاحتياجات، مشيراً إلى أن جميع القادة الكشفيين والطلاب الكشفيين المشاركين في المعسكر يقدمون أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتتنوع أعمالهم ما بين استقبال الحجاج وتوزيع الهدايا لهم ومساعدة كبار السن والمحتاجين، إضافة إلى المساهمة مع رجال الجوازات والجمارك في تنظيم المسارات، مع تجهيز شاشات مرئيّة في ساحة مدينة الحجاج يتم عبرها عرض بعض إرشادات ونسك الحج بلغات عدة لحجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

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