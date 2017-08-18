 سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا تتابع حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة وتطمئن على رعاياها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا تتابع حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة وتطمئن على رعاياها

سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا تتابع حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة وتطمئن على رعاياها
المناطق _ واس

تتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد باهتمام تداعيات حادث الدهس الذي وقع بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة برشلونة، والذي نتج عنه عددًا من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأوضح صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا في تصريح صحفي أن السفارة فور وقوع الاعتداء تابعت مع الجهات المختصة للاطمئنان على سلامة المواطنين السعوديين والتأكد من مراكز الشرطة والمستشفيات المحيطة وتقديم المساعدة اللازمة والفورية لأي مواطن أو مواطنة قد يتواجد في موقع الحادث.
ودعا سموه المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة برشلونة إلى أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأسبانية وإتباع تعليماتها والابتعاد عن أماكن التجمعات السياحية والبقاء في مقار إقامتهم.
كما دعت السفارة إلى أهمية التواصل معها لطلب وتقديم المساعدة اللازمة على الأرقام التالية: مدريد 0034672538005- برشلونة 0034690011111- 0034666300599 – 0034626006063

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