انطلاق مهرجان الدلم للتمور

انطلقت فعاليات مهرجان الدلم للتمور صباح يوم الخميس والذي يقام برعاية أمير الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن وينظمه المجلس البلدي بمحافظة الدلم، بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع الهيئة بمنطقة الرياض ومحافظة الدلم وبلدية محافظة الدلم.

وأوضح رئيس المجلس البلدي هديان الدوسري ان المهرجان يستمر لمدة شهرين من 25 ذي القعدة 1438هـ وحتى 25 محرم 1439هـ، وتقام الدورة الأولى منه تحت شعار “تمور الدلم رمز وعلم”، في ساحات المركز الحضاري وسط محافظة الدلم، وسط مشاركة واسعة من مصانع التمور، ومشاركة الإدارات الحكومية وبعض الأسر المنتجة وأصحاب الحِرف اليدوية، ويشتمل المهرجان على اكثر من 35 نوعاً من التمور أشهرها الإخلاص الصقعي نبوت سلطان الشيشي ونبوت سيف .

وأضاف الدوسري ويتضمن “الدلم للتمور” العديد من البرامج والفعاليات التراثية والثقافية التي تعكس حضارة محافظة الدلم، كما سيصاحبه بعض الفقرات المتنوعة، إضافة إلى تنظيم عدد من الرحلات السياحية لزيارة بعض المواقع والأماكن الأثرية بالمحافظة.

ويهدف المهرجان إلى الإسهام في إحداث حراك اقتصادي وسياحي في محافظة الدلم التي تحتضن العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، بجانب تنشيط السياحة الداخلية، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.