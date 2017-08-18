 انطلاق مهرجان تيماء الزراعي السبت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق مهرجان تيماء الزراعي السبت

انطلاق مهرجان تيماء الزراعي السبت
المناطق _تبوك
تسعد محافظة تيماء غدٍ السبت لانطلاقة مهرجان تيماء الزراعي الأول على مستوي المنطقة والذي يقام تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ، بحضور محافظ تيماء سلطان بن شخبوط السلطان ، ويستمر لمدة عشرة أيام.
ويهدف المهرجان إلى التعريف بمنتجات المحافظة من الحمضيات وأنواعها المختلفة التي تشتهر بها وتتميز بتعدد أصنافها بالإضافة إلى إنتاج النخيل بشتى الأنواع وإنتاج الأعلاف والحبوب والخضروات.
كما يهدف المهرجان إلى تبادل الأفكار بين المزارعين والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال ، ويتمركز الهدف الرئيسي لإقامة هذا المهرجان في رفع كفاءات وتطوير ثقافة المزارعين من خلال تزويدهم بما يحتاجون بصوره صحيحة من خلال الندوات واللقاءات التعريفية بالزراعة وأهم الطرق الإيجابية الصحيحة لمعالجة ومكافحة سوسة النخيل المنتشرة بالمحافظة ، بالإضافة إلى ترسخ عنوان المحافظة على البيئة بغية الوصول إلى محصول جيد يصبح مطلب كل إنسان.
ورفع رئيس اللجان العاملة في المهرجان محمد بن حمد الصائل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة على دعمه لهذا المهرجان الذي يعد دافعاً قوياً للإنجاز ونجاح هذا المهرجان.
ودعا الصائل المزارعين بالمحافظة إلى استغلال هذا المهرجان والمشاركة بهذا التجمع وإظهار المنتجات التي تشتهر بها تيماء.

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