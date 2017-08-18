 كأس آسيا لكرة السلة : أستراليا ونيوزيلندا في نصف النهائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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كأس آسيا لكرة السلة : أستراليا ونيوزيلندا في نصف النهائي

كأس آسيا لكرة السلة : أستراليا ونيوزيلندا في نصف النهائي
المناطق _ بيروت

خسر فريق الأردن من نظيره النيوزلندي بنتيجة 70 – 98 اليوم في ربع نهائي كأس آسيا الـ29 لكرة السلة التي تستضيفها لبنان حتى 20 أغسطس .
وبذلك تتأهل نيوزلندا إلى دور نصف النهائي لتواجه استراليا التي أقصت الصين من اللقب بفوزها عليها بفارق 26 نقطة 97-71.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي السبت القادم، فتلتقي استراليا مع نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية مع إيران.
وفي مباريات المراكز، يلتقي الأردن مع الصين، ولبنان المضيف مع الفيليبين.

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