كأس آسيا لكرة السلة : أستراليا ونيوزيلندا في نصف النهائي

خسر فريق الأردن من نظيره النيوزلندي بنتيجة 70 – 98 اليوم في ربع نهائي كأس آسيا الـ29 لكرة السلة التي تستضيفها لبنان حتى 20 أغسطس .

وبذلك تتأهل نيوزلندا إلى دور نصف النهائي لتواجه استراليا التي أقصت الصين من اللقب بفوزها عليها بفارق 26 نقطة 97-71.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي السبت القادم، فتلتقي استراليا مع نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية مع إيران.

وفي مباريات المراكز، يلتقي الأردن مع الصين، ولبنان المضيف مع الفيليبين.