 قتلى اعتداء برشلونة يتحدرون من 18 جنسية بينهم جزائرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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قتلى اعتداء برشلونة يتحدرون من 18 جنسية بينهم جزائرية

قتلى اعتداء برشلونة يتحدرون من 18 جنسية بينهم جزائرية
المناطق - وكالات

أعلنت وحدات الدفاع المدني في إسبانيا أنّ ضحايا الاعتداء الذي وقع في برشلونة وتبنّاه تنظيم داعش يتحدّرون من 18 جنسيّة على الأقل.
وتبيّن للدفاع المدني أنّ الضحايا يتحدّرون من الجنسيات الآتية: الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية، الأرجنتينية، الفنزويلية، البلجيكية، الأسترالية، الهنغارية، البيروفية، الإيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية، الرومانية والجزائرية.

وقالت الشرطة الإسبانية إن رجلين اعتقلا بعد هجوم بسيارة فان في برشلونة قتل 13شخصا على الأقل متصلان بالواقعة لكن أيا منهما لم يكن سائق السيارة التي نفذت الهجوم.

وأضافت الشرطة أن أحد المعتقلين مغربي والآخر إسباني. واعتقل الرجلان في بلدتين منفصلتين في إقليم قطالونيا هما ريبول وألكانار.

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