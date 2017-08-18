 البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس السوداني #عمر_البشير بألا تتأثر حصة الجانب المصري من مياه #نهر_النيل بمشروع #سد_النهضة الاثيوبي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده البشير مع رئيس الوزراء الاثيوبي في #الخرطوم.

ووقعت #مصر و #السودان و #إثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في ديسمبر/كانون الأول 2015 بشأن حل الخلافات حول السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ”، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس/آذار 2015. وتحدد الوثيقة المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

وفي العام الماضي وقعت الدول الثلاث على عقد الدراسات الإضافية، والتي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لسد النهضة الإثيوبي في وقت سابق، وبحضور وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أن بناء السد سوف يكتمل في عام 2017.

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