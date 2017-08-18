النصر ينشد الصدارة عبر شباك الاتفاق

يسعى النصر إلى اعتلاء صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ولذات الهدف يبحث فريقا الباطن وضيفه أحد عن ثلاث نقاط ثمينة، حينما يلتقيان في المرحلة الثانية من المسابقة.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، سيكون النصر مسلحاً بأرضه وبين جماهيره حينما يستضيف الاتفاق وعينه على صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويأمل البرازيلي غوميز مدرب النصر أن يقدم لاعبوه ذات الأداء الذي ظهروا به خلال الشوط الأول من مواجهة الفيصلي في افتتاح مواجهاته حينما حسم اللقاء بنتيجة 3-1.

وسيعول المدرب غوميز كثيراً على لاعبه الشاب فهد الجميعة، الذي قدم أداءً مميزاً في مواجهة الفيصلي الماضية التي نال الأفضلية من خلالها، بالإضافة إلى أحمد الفريدي الذي سيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما اختاره الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي ليكون أحد لاعبيه في مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بعد أن غاب لأكثر من ثلاثة مواسم عن الأخضر.

وفي المقابل يضع الاتفاق الفوز نصب أعينهم بحثاً عن الصدارة أيضاً بعدما خطف ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه أهلي جدة الأسبوع الماضي.

ويعول الصربي ميودراغ يسيتش كثيراً على مهاجمه الشاب هزاع الهزاع الذي قاد فريقه لتحقيق أول ثلاث نقاط بعد تسجيله هدفي الفوز في شباك أهلي جدة.

وفي حفر الباطن يخوض أحد الصاعد حديثاً إلى دوري جميل ثاني مواجهاته حينما يحل ضيفاً على الباطن.

وقدم الفريقان أداءً مميزاً في المرحلة الماضية بعدما فجّرا مفاجأتين من العيار الثقيل، حينما أسقط الباطن مضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 3-1، في حين حقق أحد فوزاً ثميناً على مضيفه الشباب 2-1.