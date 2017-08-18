شرطة كتالونيا تعلن إحباط هجوم إرهابي جديد ومقتل 4 بأحزمة ناسفة

أعلنت شرطة كاتالونيا اليوم الجمعة، أنها نفذت عملية أمنية لإحباط هجوم إرهابي في كامبريلس جنوبي برشلونة، مؤكدة أنها قتلت 4 إرهابيين، كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وذكرت في بيان: “نحن نعمل على فرضية أن الأحداث في كامبريلس ترتبط بالهجوم الإرهابي.

وقالت، أن “الإرهابين هربوا نحو طريق لكن استطاعت الشرطة تتبعهم وقتل 4 منهم وجرح الخامس بجروح خطيرة”.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت، أن الشرطة تقوم بعملية أمنية في مدينة كامبريلس الإسبانية وتطلب من المواطنين عدم الخروج من منازلهم.

ونشرت الشرطة على “تويتر” رسالة نصها، “إذا كنتم في كامبريلس، حاولوا أن لا تخرجوا إلى الشوارع والبقاء في المنازل، الشرطة تقوم بعملية أمنية”.

وأشارت الشرطة الكاتالونية إلى أن العملية الأمنية في بلدة كامبريلس بسبب تهديد بهجوم إرهابي محتمل.

وأعلنت السلطات الإسبانية الخميس، مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 100 في عملية الدهس في برشلونة. وأكدت أن الحادث هو عمل إرهابي. وقد أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن العملية.

وأفادت السلطات الأسبانية بأن الهجوم الإرهابي الذي ضرب برشلونة طال مواطنين من 18 دولة.