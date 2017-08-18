المملكة تركب رافعات في موانئ يمنية لتسهيل وصول المساعدات

قالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان لها إن المملكة بصدد تركيب رافعات في موانئ عدن والمكلا والمخا، التي تخضع جميعها لسيطرة التحالف العربي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقال البيان: “تشعر السعودية بقلق عميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور… ساندنا كل جهد ممكن لضمان تلقي شعب اليمن المساعدات والإغاثة التي يحتاجها خاصة في أوقات الأزمات”.

وفيما يخص ميناء الحديدة قال البيان: “التحالف يؤكد مجددا استعداده لتسهيل التركيب الفوري لرافعات في ميناء الحديدة بما يتسق مع أحدث مقترحات إسماعيل ولد شيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”.

واقترحت الأمم المتحدة في وقت سابق تسليم الحديدة إلى طرف محايد لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ولتجنيب الميناء آثار الحرب الدائرة منذ عامين.

وتعمل الأمم المتحدة على تجنب وقوع هجمات على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وهو نقطة دخول حيوية لإيصال المساعدات لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر الانزلاق إلى مجاعة. ويستقبل ميناء الحديدة نحو 80 بالمئة من واردات الغذاء إلى اليمن.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن على التوصل لاتفاق بوساطة الأمم المتحدة بشأن إدارة محافظة الحديدة واستئناف دفع رواتب الموظفين الحكوميين مع اقتراب البلاد أكثر من حافة المجاعة.

و سببت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية تفشي الكوليرا في اليمن بشكل غير مسبوق وعلى دفع الملايين إلى حافة المجاعة .