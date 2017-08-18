 آلاف بطاريات غالاكسي نوت 4 مهددة بالانفجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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آلاف بطاريات غالاكسي نوت 4 مهددة بالانفجار

آلاف بطاريات غالاكسي نوت 4 مهددة بالانفجار
المناطق - الرياض

يبدو أن الأخبار السيئة ما زالت تلوح في أفق شركة سامسونغ، مع استدعاء أكثر من 10 آلاف بطارية لهواتف غالاكسي نوت 4، بسبب ارتفاع حرارتها الذي قد يؤدي إلى انفجارها.

ويختلف هذا الاستدعاء كثيرا عن ذاك الذي تعرض له نوت 7 العام الماضي، حيث كان ناجما عن خلل في التصميم أثّر على كل هواتف نوت 7، أما مشكلة غالاكسي نوت 4 الحالية، فهي محدودة النطاق ولا يبدو أن الأمر يرجع لخطأ ارتكبته سامسونغ.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء الهواتف التي تم تجديدها فقط، من قبل برنامج التأمين AT&T بإدارة سلسلة التوريد FedEx، حيث زُودت هواتف نوت 4 ببطاريات “مزورة” تتضمن حالات شذوذ، يمكن أن تسبب ارتفاعا حادا في حرارتها.

ولحسن الحظ، يأتي هاتف نوت 4 ببطارية قابلة للاستبدال، ويمكن للمستخدمين شراء بطارية جديدة لاستخدامها في هواتفهم، حتى يتم استدعاؤها.
وتقوم شركة فيدكس حاليا بإرسال بطاريات بديلة وكذلك صناديق لإعادة الهواتف.

ووضعت سامسونغ اللوم على فيدكس التي تعمل بشكل مستقل عنها، جراء استدعاء هواتف نوت 4، في بيان صادر عنها.

وعلى الرغم من أن عمر هاتف نوت 4 يبلغ 3 سنوات، إلا أنه تم إرسال الوحدات المتضررة إلى أصحابها في الآونة الأخيرة، كما تم توزيعها في الفترة، بين ديسمبر 2016 ونيسان 2017.

ولم يصدر حتى الآن سوى تقرير واحد عن ارتفاع حرارة الهاتف، كما لم يتعرض أي مستخدم للأذى.

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