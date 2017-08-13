خارجية فرنسا: 26 فرنسياً ضمن المصابين في هجوم برشلونة منهم 11 في حالة خطرة

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الجمعة، أن 26 مواطنا فرنسيا أصيبوا بجروح في هجوم برشلونة، الخميس، وقالت إن 11 منهم في حالة خطيرة.

وأورد البيان أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيزور برشلونة، في وقت لاحق من الجمعة، لتفقد الضحايا، مضيفا أن القنصلية الفرنسية في برشلونة على اتصال مع السلطات الإسبانية. وأطلقت إسبانيا، الجمعة، عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن دهس شخص يشتبه في كونه متشددا بسيارة فان، حشودا في برشلونة.

وأسفرت حادثة الدهس عن مقتل 13 شخصا، قبل أن يلوذ المنفذ بالفرار في ما تعتقد الشرطة أنه واحد من سلسلة هجمات مخطط لها.

وقال جوسيب لويس ترابيرو من شرطة كتالونيا الاقليمية إنّ سائق الشاحنة ترجّل منها بعد ان دهس المارة في تلك الجادّة التي كانت تعجّ بالسياح في ذلك الوقت، وأخذ يركض من دون أن يقول شيئا، لافتا إلى أنه لم يكن مسلحا على ما يبدو.

وتابع: “على حد علمنا لم يكن بحوزته سلاح، وقال العديد من شهود العيان إنه لم يكن مسلحا”.

وأشار ترابيرو إلى أن شخصين آخرين، يشتبه في تورطهما في اعتداء برشلونة الإرهابي، قد اعتُقلا، لافتاً إلى أنّ أحدهما إسباني مولود في مليلية، والآخر مغربي يدعى إدريس أوكبير.