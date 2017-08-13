 الفلبين.. 80 قتيلا بثلاث ليال من “حرب المخدرات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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الفلبين.. 80 قتيلا بثلاث ليال من “حرب المخدرات”

الفلبين.. 80 قتيلا بثلاث ليال من “حرب المخدرات”
المناطق - وكالات

قتلت الشرطة ما لا يقل عن 13 شخصا في الليلة الثالثة من التصعيد في الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات والجريمة، وفق ما ذكر شهود من “رويترز” ووسائل إعلام، الجمعة.
وكان 67 شخصا قتلوا في وقت سابق هذا الأسبوع، واعتقل أكثر من 200 في مانيلا والمناطق المتاخمة للعاصمة الفلبينية، فيما وصفته الشرطة بأنه مسعى للحد من المخدرات والجريمة في الشوارع.

وأثارت زيادة حالات القتل إدانة نائبة الرئيس ليني روبريدو، التي تنتمي لحزب معارض لدوتيرتي.

وروبريدو منتقدة دائمة للحملة التي قتل فيها آلاف الفلبينيين وسببت قلقا دوليا منذ تولي دوتيرتي السلطة قبل عام ووصفتها بأنها “أمر ينبغي الغضب بشأنه”.

وذهب فريق مراسلين من رويترز إلى خمس مناطق في مانيلا ليل الخميس، حيث قتل أربعة رجال في تبادل لإطلاق النار مع شرطة سرية.

ومنعت الشرطة الصحفيين من الاقتراب من الموقع في حي كالوكان في شمال شرقي العاصمة، لكنهم شاهدوا ثلاثة أكياس للجثث تؤخذ من متاهة من الأزقة الضيقة.

وشاهدوا في مكان آخر في كالوكان جثة رجل على سياج حديدي في محطة للحافلات.

وأوضح دوتيرتي هذا الأسبوع أنه بارك التصعيد، قائلا إن من الجيد مقتل 32 مجرما في منطقة شمالي مانيلا، وأضاف “لنقتل 32 آخرين يوميا. فربما نتمكن من الحد مما يضعف هذا البلد”.

وقال، الخميس، إنه لن يعفو فحسب عن الضباط الذين قتلوا مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بل سيقوم بترقيتهم.

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