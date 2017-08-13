 150ثانية كسوف للشمس يكبد الشركات الأمريكية خسائر تقارب 700 مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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150ثانية كسوف للشمس يكبد الشركات الأمريكية خسائر تقارب 700 مليون دولار

150ثانية كسوف للشمس يكبد الشركات الأمريكية خسائر تقارب 700 مليون دولار
المناطق - وكالات

توقع شركات أميركية خسائر بمئات الملايين من الدولار، خلال الأسبوع المقبل، جراء خروج العاملين فيها لمتابعة كسوف كلي مرتقب للشمس.

وسيتكبد أصحاب العمل الأميركيون، خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 694 مليون دولار، بسبب 20 دقيقة تقريبا تقدر مؤسسة “تشالنجر غراي آند كريسماس” أن العاملين سيقتطعوها من يوم عملهم في 21 أغسطس، للقيام والخروج من مكاتبهم لمتابعة الكسوف الذي سيستغرق دقيقتين ونصف دقيقة تقريبا.

وأوضح أندي تشالنجر نائب رئيس المؤسسة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، أن 20 دقيقة هو تقدير متحفظ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس قد يستغرقون وقتا أطول من ذلك، ليجهزوا أجهزة التلسكوب أو نظارات الرؤية الخاصة أو حتى أخذ عطلة في ذلك اليوم.

وقال “هناك عدد قليل جدا من الناس لن يخرجوا عندما تكون هناك ظاهرة سماوية تحدث فوق رؤوسهم”. وقدر تشالنجر عدد العاملين في ذلك اليوم بنحو 87 مليون شخص.

وفي مناسبة (سايبر مانداي) أو (اثنين الإنترنت) وهو مصطلح ليوم الاثنين الذي يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، تكبدت الشركات خسائر إنتاج تقدر بنحو 450 مليون دولار عن كل 14 دقيقة قُضيت في التسوق وليس في العمل.

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