متحدث “التجارة”: لا اختلاف في المبلغ المدفوع بسبب سرعة أو بطء مسدس مضخة البنزين

علق المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين على تخوفات بعض المواطنين من استخدام محطات الوقود مسدسات لضخ بنزين ذات سرعات بطيئة ومدى تأثير ذلك على المبلغ المدفوع، مؤكداً أنه لا يوجد اختلاف في المبلغ بسبب سرعة أو بطء مسدس مضخة البنزين.

وقال الحسين: “توضيحاً لمقطع تم تداوله، ليس هناك اختلاف في المبلغ بسبب سرعة أو بُطء مسدس مضخة البنزين؛ لأن العامل الأساسي هو عداد التدفق داخل المضخة”.

وأضاف: “الوزارة تتابع معايرة مضخات الوقود وعند وجود أي ملاحظة على المعايرة أو جودة البنزين أو قراءة العداد تستقبل الوزارة البلاغات حولها لهاتف 1900”.