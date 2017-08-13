 النفط يتأرجح على وقع الأسواق والمعروض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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النفط يتأرجح على وقع الأسواق والمعروض

النفط يتأرجح على وقع الأسواق والمعروض
المناطق - وكالات

ظلت أسعار النفط في مستويات مستقرة دون تغير يذكر، الجمعة، حيث تجاذبها بيع واسع النطاق في شتى الأسواق، ومؤشرات على شح تدريجي لإمدادات الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، تسعة سنتات عن الإغلاق السابق، لتسجل 51.12 دولارا للبرميل، لكنها ما زالت باتجاه تراجع أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، ثمانية سنتات، إلى 47.17 دولار للبرميل، لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز ثلاثة في المئة.

وتعاني أسعار النفط تحت وطأة تراجع أسواق المال عموما، بما فيها أسواق الأسهم الأميركية والآسيوية التي تشهد عزوف المستثمرين، وسط شكوك متزايدة في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي.

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