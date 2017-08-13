“رسالة مؤثرة” من ميسي عقب هجوم برشلونة

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي، عقب الهجوم الإرهابي في مدينة برشلونة، الذي أودى بحياة 13 شخصا، الخميس.

وكتب ميسي على صفحته بموقع “إنستغرام”، “أريد أن أرسل التعازي ومساندتي الكاملة إلى عائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم الفظيع في مدينتنا الحبيبة برشلونة، كما أرفض تماما أي نوع من أنواع العنف”.

وأضاف ميسي: “لن نستسلم، الذين يرغبون في العيش بعالم مسالم كثيرون جدا، عالم خال من الكراهية، حيث الاحترام والتسامح أساس الحياة”.

ونشر ميسي مع الرسالة، صورة لمدينة برشلونة باللون الأسود والأبيض، مع شريط أسود على يسار الصورة، يرمز لضحايا الهجوم.

ونشر عدد من نجوم برشلونة الآخرون منشورات مشابهة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم الإسباني أندريس إنييستا والأوروغوياني لويس سواريز، ونجم برشلونة السابق البرازيلي نيمار، بالإضافة لأساطير برشلونة السابقين مثل البرازيلي رونالدينيو والإنجليزي غاري لينيكر.