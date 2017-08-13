 فندق سويسري يثير حنق إسرائيل بطلب غريب موجه إلى النزلاء اليهود ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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فندق سويسري يثير حنق إسرائيل بطلب غريب موجه إلى النزلاء اليهود !

فندق سويسري يثير حنق إسرائيل بطلب غريب موجه إلى النزلاء اليهود !
المناطق - وكالات

أثار فندق سويسري صغير موجة غضب عارمة في إسرائيل بلافتات غريبة موجهة إلى النزلاء اليهود تطلب منهم الاستحمام قبل استخدام بركة السباحة وتحدد مواعيد استخدامهم لثلاجة الفندق.

اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الوضع يتطلب تدخلها، وأصدرت إدانة رسمية، واصفة اللافتات بأنها “تصرف معاد للسامية من النوع الأسوأ والأشد قبحا”، كما أنها طالبت العاصمة برن بإدانة رسمية مماثلة، على حد قوله.

ونقل عن السفير الإسرائيلي لدى سويسرا يعقوب كيدار أنه اتصل بالفندق ومن ثم أبلغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بإزالة اللافتات.

وكتب على إحدى اللافتات “إلى ضيوفنا اليهود من الرجال والنساء والأطفال، الرجاء الاستحمام قبل السباحة”، و”في حال خالفتم الإرشادات سنكون مضطرين إلى منعكم من استخدام بركة السباحة”.

وتطلب لافتة أخرى معلقة في المطبخ “من ضيوفنا اليهود” استخدام الثلاجة بين الساعة 10:00 و11:00 صباحاً و4:30 و5:30 مساء. وتوضح اللافتة “نأمل تفهمكم بأن موظفينا لا يرغبون التعرض للإزعاج طوال الوقت”.

وقالت مديرة الفندق روث تومان التي وقّعت اللافتات لوسائل إعلام سويسرية إنها ليست معادية للسامية، بل قررت كتابة اللافتات بعد أن تلقت شكاوى من بعض النزلاء أن ضيوفا يهودا كانوا يدخلون بركة السباحة دون أن يستحموا أولا.

 

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