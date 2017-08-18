 روسيا تطلق صاروخ كاليبر من غواصة نووية.. وتصيب الهدف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

روسيا تطلق صاروخ كاليبر من غواصة نووية.. وتصيب الهدف فندق سويسري يثير حنق إسرائيل بطلب غريب موجه إلى النزلاء اليهود ! دراسة: الشمر يخلص الكبد والكلى والأمعاء من السموم “رسالة مؤثرة” من ميسي عقب هجوم برشلونة النفط يتأرجح على وقع الأسواق والمعروض متحدث “التجارة”: لا اختلاف في المبلغ المدفوع بسبب سرعة أو بطء مسدس مضخة البنزين قوات سوريا الديمقراطية تتوقع بقاء قوات أمريكية في سوريا لعقود “العمل والتنمية”: استثناء أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي من شرط الجنسية في الضمان 150ثانية كسوف للشمس يكبد الشركات الأمريكية خسائر تقارب 700 مليون دولار الفلبين.. 80 قتيلا بثلاث ليال من “حرب المخدرات” خارجية فرنسا: 26 فرنسياً ضمن المصابين في هجوم برشلونة منهم 11 في حالة خطرة اختبار جديد يكشف الإصابة بالسرطان قبل ظهور الأعراض!

روسيا تطلق صاروخ كاليبر من غواصة نووية.. وتصيب الهدف

روسيا تطلق صاروخ كاليبر من غواصة نووية.. وتصيب الهدف
المناطق - الرياض

أعلن المكتب الإعلامي لإسطول بحر الشمال الروسي، اليوم ، اطلاق صاروخ مجنح من نوع كاليبر من غواصة نووية في بحر بارنتس وإصابة الهدف.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له اليوم، إن الغواصة النووية متعددة الأغراض التابعة الأسطول الشمالي الروسي “سيفيرودفينسك ” أطلقت بنجاح صاروخ كاليبر المجنح، مفيداً أن طاقم الغواصة قام بإجراء عملية الإطلاق من قاع البحر في أحد المواقع التدريبة، الخاضعة لسيطرة الأسطول الشمالي الروسي، والذي يحاكي مواقع القتال الحقيقية”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن “المسافة التي قطعها الصاروخ من نقطة الانطلاق إلى موقع الهدف المستهدف بلغت حوالي 600 كم، ” ووفقا للمعطيات فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة ” .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>