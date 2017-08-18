مدير صحة نجران المكلف في جولة تفقدية لمنفذ الوديعة

ضمن اهتمام الدوله رعاها الله بالحجاج وبناء على توجيهات معالي وزير الصحه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حيال الاهتمام بصحة الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعه والتاكد من حصولهم على التطعيمات اللازمه.

تفقد مدير عام صحة نجران المكلف الصيدلي عبدالله آل دغمان يرافقه عدد من مدراء الادارات المعنيه بالمديريه بجوله تفقديه لمركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة الحدودي بهدف الوقوف على سير الخدمات الصحية التي يقدمها المركز للقادمين من الجمهورية اليمنية والتقى با المساعد للصحة العامة وعدد من الكادرالطبي وكان العمل بالمركز يسير بصوره جيده وتم وضع ثلاث فرق للعمل على مدار الساعه لتسهيل اجراءات الحجاج وتقليل مدة انتظارهم للحصول على التطعيمات اللازمه .

الجدير بالذكر ان صحة نجران دعمت المنفذ بـ 48 موظفآ للمساندة في موسم حج هذا العام بكافة الفئات الطبية والفنية والإدارية كذلك توفير الأجهزة والأثاث الطبي وغير الطبي كذلك دعم المركز بسيارات إسعاف عالية التجهيز لتقديم الخدمات الصحية الموسمية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة, خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.