للجنسين .. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في كليات ومعاهد الهيئة بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مدرب ورشة الرسم الفني والسلامة (رجال): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية.

أستاذ مساعد في الفيزياء (نساء): درجة الدكتوراه في تخصص الفيزياء.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 آب/ أغسطس 2017م، ومستمر حتى تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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