 للجنسين .. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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للجنسين .. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل

للجنسين .. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في كليات ومعاهد الهيئة بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مدرب ورشة الرسم الفني والسلامة (رجال): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية.

أستاذ مساعد في الفيزياء (نساء): درجة الدكتوراه في تخصص الفيزياء.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 آب/ أغسطس 2017م، ومستمر حتى تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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