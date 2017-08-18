سفارة المملكة بسريلانكا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام

ودع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية سيرلانكا ممدوح بن أحمد علاف، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية سيرلانكا الذين سيأدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ وذلك في حفل أقيم بمقر البعثة بالعاصمة كولمبو.

وأشاد علاف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة وسريلانكا، مستعرضاً ما تقوم به المملكة من جهود جبارة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وحكومة وشعب المملكة بجميع الحجاج ومدى الحرص على راحة الحجيج وتسخير كل الإمكانات اللازمة لخدمتهم حتى يؤدوا فريضتهم بكل يسر وسهولة، متمنياً لجميع الحجاج حجاً مبروراً وعوداً حميداً بإذن الله .