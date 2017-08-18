 سفارة المملكة بسريلانكا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الْيَوْم انطلاقَ فعاليات شاطئ زاعم البحرية بالوجه الشؤون البلدية والقروية: تهيئ البلديات الفرعية بمكة المكرمة للعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن انطلاق مهرجان التمور الاول بمحافظة العقيق في الباحة أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية الحذيفي في خطبة الجمعة : حق للمسلم أن يشكر ربه على تفضله عليه بالحج وتسخير أسبابه وتوفر مرافقه وخدماته ومتطلباته سفارة المملكة بسريلانكا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام وزارة الحج والعمرة توظف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن نادي الحي للبنات بالارطاوية يختتم برامج إجازتي2 مدير صحة نجران المكلف في جولة تفقدية لمنفذ الوديعة رئيس نادي الشرق بالدلم: نحتاج وقوف ودعم أعضاء الشرف طرح جالاكسي نوت 8 خلال أسبوع.. استعد لـ”الحجم الكبير” تعرف على موعد إغلاق مسار الحج الإلكتروني هذا العام

سفارة المملكة بسريلانكا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام

سفارة المملكة بسريلانكا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام
واس - كولمبو

ودع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية سيرلانكا ممدوح بن أحمد علاف، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية سيرلانكا الذين سيأدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ وذلك في حفل أقيم بمقر البعثة بالعاصمة كولمبو.
وأشاد علاف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة وسريلانكا، مستعرضاً ما تقوم به المملكة من جهود جبارة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام .
وأكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وحكومة وشعب المملكة بجميع الحجاج ومدى الحرص على راحة الحجيج وتسخير كل الإمكانات اللازمة لخدمتهم حتى يؤدوا فريضتهم بكل يسر وسهولة، متمنياً لجميع الحجاج حجاً مبروراً وعوداً حميداً بإذن الله .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>