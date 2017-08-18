 أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية
واس - الرياض

بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس 916562 حاجاً , بزيادة بلغت 165013حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 22 % ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 878567 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 35023 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 2972 حاجا .

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