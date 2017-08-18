بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس 916562 حاجاً , بزيادة بلغت 165013حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 22 % ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 878567 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 35023 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 2972 حاجا .
أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية
بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس 916562 حاجاً , بزيادة بلغت 165013حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 22 % ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
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