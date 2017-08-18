 انطلاق مهرجان التمور الاول بمحافظة العقيق في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق مهرجان التمور الاول بمحافظة العقيق في الباحة

انطلاق مهرجان التمور الاول بمحافظة العقيق في الباحة
المناطق - الباحة

انطلق  مهرجان التمور الأول بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، ضمن صيف الباحة، الذي يصاحبه عدداً من الفعاليات والمحاضرات العلمية .
وأوضح محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم في كلمة له بهذه المناسبة أن المهرجان يهدف إلى إبراز إنتاج المزارعين في المنطقة من التمور وتشجيعهم وتعريف المجتمع بالثروة الزراعية، إضافة إلى استقطاب مصانع التمور بالمحافظات المجاوره لتعريف المزارعين بكيفيه الاستفاده من الإنتاج وحفظه بطريقه صحيحه تمكنهم من تسويقه طوال العام، منوهاً بتمديد المهرجان لمدة 10 أيام.
بعد ذلك استمع الحضور إلى نخبه من الأساتذه من عدة جامعات للمحاضرات التعريفية بالأمراض التي تصيب النخيل والمحصولات.
من جهته أفاد رئيس لجنة التنمية بالعقيق عبدالله البعيص أن محافظة العقيق تشتهر بإنتاج التمور مما يجعل من المهرجان نواة لمهرجانات قادمة، حيث سيتم عرض التمور بأنواعها، بالمهرجان وعرض فسائل النخيل، وإقامة مزاد علني بالمهرجان .
وأبان أن المهرجان يقع على مساحة 8000 م2 خصصت للتحميل والتنزيل وشحن التمور، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة العقيق وفرع الشؤون الزراعية بالمحافظة من خلال 40 مبسطاً مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين ، مشيراً إلى أن العرض سيتاح طيلة أوقات عمل المهرجان، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات .

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