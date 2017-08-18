الشؤون البلدية والقروية: تهيئ البلديات الفرعية بمكة المكرمة للعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن

حشدت وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة الطاقات البشرية والمادية وتجهيز المعدات والآليات وسخّرت كافة امكانياتها لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وهيأت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة البلديات الفرعية العشر بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحلات الغذائية .

وبدأت بلديتي أجياد والغزة اللتان تخدمان المنطقة المركزية العمل في فترة الذروة

وحتى نهاية موسم الحج ، والتي سيتم العمل خلالها على مدار الاربع وعشرين ساعه بنظام (4) ورديات ، وتكثيف جهودها في مجالات مراقبة الأسواق التجارية والباعة الجائلين ومراقبة المواد الغذائية والإصحاح البيئي ومراقبة البناء.

كما تشارك بلديتي أجياد والغزه الفرعيتين في أعمال عدد من اللجان الميدانية المشكلة لمتابعة الباعة الجائلين والقضاء على الظواهر السلبية والأعمال الأخرى ، حيث يتم دعمها بعدد (400) مراقب مؤقت.

وتعمل البلديات الفرعية الواقعة خارج المنطقة المركزية (المسفلة، العتيبية، المعابدة، العزيزية، الشوقية، العمرة، الشرائع، بحرة) بواقع فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تخصيص الفترة المسائية للأقسام التي يتطلب عملها للمتابعة الميدانية مثل قسم الاسواق التجارية/ مراقبة الباعة الجائلين، مراقبة المواد الغذائية، الإصحاح البيئي، وقسم مراقبة البناء.

أما منطقة المشاعر المقدسة فقد تم تقسيمها إلى (27) منطقة خدمات وتم تجهيز كل منطقة بما تحتاجه من الفرق الميدانية والعمال والمعدات والأجهزة لتهيئة الأوضاع لإستقبال حجاج بيت الله الحرام والمحافظة سلامتهم وتهيئة الأجواء الصحية السليمة ، مع تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات الغذائية ومتابعة جميع أماكن الخدمات .