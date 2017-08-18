 الْيَوْم انطلاقَ فعاليات شاطئ زاعم البحرية بالوجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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الْيَوْم انطلاقَ فعاليات شاطئ زاعم البحرية بالوجه

الْيَوْم انطلاقَ فعاليات شاطئ زاعم البحرية بالوجه
المناطق - تبوك - الوجه - علي العميري - تهاني الجهني

بمتابعة من محافظ الوجه ورئيس لجنة التنمية السياحية فهد بن بندر الخريصي تنطلق اليوم فعاليات “شاطئ زاعم البحرية “والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية وتسهم هذه الفعاليات في دفع عجلة السياحة بمحافظة الوجه والتي تستمر لمدة عشرة أيام .
‎وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بسياحة الوجه ناصر البلوي أن اليوم خصص لانطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية على شاطئ زاعم ولعبة بناء القلعة على الشاطئ للاطفال بإشراف أمين لجنة التنمية السياحية ابراهيم خليل الشريف.
‎وأضاف أن من أبرز الفعاليات الرئيسية بطولة كرة الطائرة الشاطئية ومسابقة السباحة الحرة وكرة القدم على الشاطئ ومسابقة البحث عن الكنز المفقود داخل البحر للغواصين ومسابقة أطول نفس تحت الماء ومسابقة الغوص لعمق محدد ولعبة كرة اليد المائية ومسابقة السباحة على الظهر . وتستمر حتى يوم الأحد الموافق ٥ / ١٢ / ١٤٣٨ .

 

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