 في استبانة شملت ٢٢ مصنعاً.. أكاديميان من جامعة القصيم: 5% من التمور يتم تصنيعها من إجمالي الانتاج المحلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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في استبانة شملت ٢٢ مصنعاً.. أكاديميان من جامعة القصيم: 5% من التمور يتم تصنيعها من إجمالي الانتاج المحلي

في استبانة شملت ٢٢ مصنعاً.. أكاديميان من جامعة القصيم: 5% من التمور يتم تصنيعها من إجمالي الانتاج المحلي
المناطق - بريدة

كشفت دراسة أجراها أكاديميان من جامعة القصيم بعنوان ( مقومات ومعوقات صناعة التمور بمنطقة القصيم ) عن النسبة التي يتم تصنيعها من التمور وهي 5% من إجمالي الانتاج المحلي البالغ ٢٠٠ ألف طن ، وقال الباحثان الدكتور محمد الدغيري والاستاذة عواطف الزومان في الدراسة التي طبعاها في كتاب صدر مؤخراً ؛  أن القيمة الاقتصادية المضافة لمصانع التمور بالمنطقة كانت موجبة وحققت مستوى أداء أفضل للأرباح , وأن  أهم عامل يؤثر في توطّن صناعة التمور بالمنطقة كان القوى العاملة بنسبة  ٧٧% ، وأشارا إلى أننا في منطقة القصيم التي تشتمل على ما يزيد عن الـ7 ملايين نخلة ، وبهذه الأرقام ، والأهمية المتزايدة ، والأنواع المميزة التي تنتجها المنطقة ، وحجم قطاع زراعة وتجارة النخيل والتمور ؛ أمام قطاع اقتصادي إنتاجي يشكل قيمة مضافة إلى الناتج الوطني ، فهو قطاع محلي بامتياز بدءاً من الزراعة وانتهاءً بالبيع والتصدير ، وهذه الخاصية في قطاع النخيل والتمور تجعل منه مجالاً رحباً لفرص العمل والإنتاج .

وهدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص العامة لصناعة التمور بمنطقة القصيم والعوامل المؤثرة فيها ، وكذلك التحليل المكاني و تحديد مقومات ومعوقات صناعة التمور والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة بالمنطقة ، مرتكزة – الدراسة – على المنهج الوصفي التحليلي والمسح الميداني لمصانع التمور بمنطقة القصيم باستخدام أداة الاستبانة والتي شملت ٢٢ مصنعاً ، كما استخدم لتحليل هذه الاستبانة عدد من الأساليب الرياضية كالمتوسط الحسابي ، والانحراف المعياري ، ومعيار الجار الاقرب ، ومعامل التوطن الصنـاعي ، والقيمة الاقتصادية المضافة و التمثيل الخرائطي ، وقد أوصت الدراسة بدعم وتشجيع الاستثمار في المصانع التحويلية للتمور ، وإنشاء مجلس للنخيل والتمور تكون مهمته وضع رؤية استراتيجية لهذا القطاع الحيوي غذائياً واقتصادياً.

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