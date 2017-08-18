 النصر يواجه الاتفاق.. والباطن يستقبل أحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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النصر يواجه الاتفاق.. والباطن يستقبل أحد

النصر يواجه الاتفاق.. والباطن يستقبل أحد
المناطق - متابعات

تتواصل مباريات الجولة الثانية بدوري جميل للمحترفين، مساء الجمعة حين يواجه الباطن ضيفه أحد، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النصر والاتفاق.

وانطلقت الجولة مساء الثلاثاء، بمباراة مثيرة جمعت بين التعاون الهلال، حسمها الأخير لصالحه بنتيجة (4-3).

الباطن يستضيف أحد

يستضيف فريق الباطن على ملعبه، نظيره أحد، في مباراة مرتقبة بين الفريقين، في السابعة والربع مساءً في “حفر الباطن”.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى ويتطلع كل منهما لمواصلة الانتصارات، والوصول مبكراً إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب.

وتغلب الباطن على الاتحاد بنتيجة (3-1)، في الوقت الذي خطف أحد فوزاً قاتلاً من الشباب بهدفين مقابل هدف في أولى مبارياته بدوري جميل.

وعلى الصعيد التحكيمي يدير المباراة محمد القرني ويعاونه كل من فيصل القحطاني وحسن النحيت.

النصر والاتفاق لمواصلة الانتصارات

وفي مباراة أخرى مرتقبة، يستضيف النصر فريق الاتفاق، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالرياض، في التاسعة إلا عشر دقائق مساء الجمعة.

وحقق الفريقان أيضاً الفوز في الجولة الأولى، إذ تغلب النصر على الفيصلي (3-1)، فيما كسب الاتفاق مباراته أمام الأهلي بهدفين لهدف.

وبالتأكيد يدرك مدرب كل فريق أهمية اللقاء وحصد الثلاث نقاط، قبل فترة طويلة من التوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018.

هذا ويدير المباراة تحكيمياً كل من تركي الخضير ويعاونه الثنائي خلف زيد وبدر الشمراني.

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