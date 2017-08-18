12109 سيارة محملة بـ1666590 عبوة وردت لمدينة التمور ببريدة خلال 7 أيام

كشف الدكتور ابراهيم العبدالرزاق المدير التنفيذي للجنة الإشرافية بسوق التمور ببريدة عن أن الأرقام التي رصدها فريق الإحصاء بأمانة منطقة القصيم ، حيث بلغ عدد السيارات الواردة لمدينة التمور ببريدة خلال الـ7 أيام الماضية ، 12109 سيارة محملة بـ1666590 عبوة كرتونية تزن 5000 طناً من أصناف التمور، و4,999,770 كيلو ، مع مايشهده السوق من متابعة وضبط الجودة للتمور المخالفة للمواصفات والاشتراطات المحددة ، كما تدفق الى السوق نوايع التمور ، كالصقعي والمكتومي والسكرية الحمراء والونانة والخلاص والهشيشي والشقراء وغيرها من التمور البالغة أكثر من 35 صنفاً ، وأوضح العبدالرزاق أن السوق يشهد حركة اقتصادية نشطة يقابلها كميات كبيرة من التمور وتوافد العديد من المستهلكين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها.