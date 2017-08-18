أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مؤخراً رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة مع عزت ، سبل تطوير الأنشطة الرياضية في محافظات المنطقة ودعمها ، خصوصا في النواحي المتعلقة بكرة القدم، كما تمّت مناقشة خطط الاتحاد التي سيتم تنفيذها في المنطقة والرامية للارتقاء بالرياضة في محافظات المنطقة.