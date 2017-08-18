 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدكتور العبيد يدشن حملة مكتبة المسجد النبوي ( كتاب لكل زائر ) اطلاق أكبر حملة لمكافحة التسول بمنطقة حائل وزارة الحج تدشن نظاماً إلكترونياً لمتابعة تنقلات الحجيج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي 2020 تدشين الزي الجديد للعمليات الأمنية الموحد 911 شرطة الرياض تقبض على المراجع المعتدي على الطبيب المقيم حجاج قطر في الاحساء أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 12109 سيارة محملة بـ1666590 عبوة وردت لمدينة التمور ببريدة خلال 7 أيام النصر يواجه الاتفاق.. والباطن يستقبل أحد إمام وخطيب المسجد الحرام : الحج من أجل العبادات وأعظم القربات و على المسلم أن يبادر بأداءها ويحذر من التراخي والتأجيل والتسويف في أدائها

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مؤخراً رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة  مع عزت ، سبل تطوير الأنشطة الرياضية في محافظات المنطقة ودعمها ، خصوصا في النواحي المتعلقة بكرة القدم، كما تمّت مناقشة خطط الاتحاد التي سيتم تنفيذها في المنطقة والرامية للارتقاء بالرياضة في محافظات المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>