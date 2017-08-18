حجاج قطر في الاحساء

أكد وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بان الاحساء انتهت من كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الاشقاء القطريين الذين قدموا لأداء مناسك الحج عبر منفذ سلوى الحدودي وذلك بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان ال سعود وسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي التي تأتي انفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله.

وأشار الجعفري بان الأمر الملكي الكريم المتعلق باستضافته حفظ الله لكافة القطريين الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، بعد السماح لهم بالدخول للملكة عبر منفذ سلوى الحدودي ونقلهم لجدة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الاحساء الدولي يأتي ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تسهيل أداء مناسك الحج لكافة المسلمين قاصدي الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، كما ان حرصه حفظه الله على استضافة الحجاج القطريين يعكس عمق علاقات الأخوة التي تجمع شعوب البلدين عبر التاريخ.

وقال الجعفري بان الاحساء قد انهت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج القطريين حيث تم تشكيل عدة لجان لاستقبالهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وتأمين المسكن على مستوى عال طيلة فترة تواجدهم بالأحساء، كما تم الانتهاء من تجهيز مدينة الحجاج، والتأكيد على كافة الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفر الاشقاء القطريين من الاحساء إلى جده عبر مطار الاحساء الدولي.

ورفع وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو نائبه – حفظهما الله – على التوجيهات التي تأتي امتداداً لما تبذله القيادة الحكيمة وكافة قطاعاتها من تسخير للجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير جميع وسائل الرعاية لهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة لكي يستطيعوا تأدية مناسكهم بكل يُسر وراحة وأمن واطمئنان.

كما شكر الجعفري سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء على توجيهاتهم الكريمة ومتابعتهم المستمرة لضمان تقديم الخدمة الأفضل للأشقاء القطريين اثناء تواجدهم بالأحساء وحتى مغادرتهم.