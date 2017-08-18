تدشين الزي الجديد للعمليات الأمنية الموحد 911

دشن مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة العقيد/علي بن عطية الغامدي الزي الجديد .

ويعد مشروع العمليات الأمنية الموحدة من المشروعات المهمة لتطوير العمل الأمني الذي تستفيد منه كافة القطاعات الأمنية العاملة بالميدان ، حيث ساهم في ضبط العمل الأمني و قيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب ، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر … كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني