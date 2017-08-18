 مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي 2020

مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي 2020
المناطق - باكو

نجح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، في كسب 521 صوتاً ، مقابل 444 صوتاً لكشافة ماليزيا ، لتستضيف جمهورية مصر العربية ، المؤتمر الكشفي العالمي الــ 42 ، والمنتدى الكشفي العالمي الــ 14 للشباب عام 2020 في شرم الشيخ ، وذلك من خلال الانتخابات الترشيحية التي تمت اليوم ضمن أعمال المؤتمر الكشفي العالمي الــ 41 المنعقد في اذربيجان ،  لتكون بذلك ثاني دولة عربية تفوز باستضافة ذلك المؤتمر بعد الجمهورية التونسية التي استضافت المؤتمر الكشفي العالمي الــ  37 والمنتدى التاسع للشباب في مدينة الحمامات عام 2005.
ويعتبر المؤتمر الكشفي العالمي الجمعية العامة للحركة الكشفية في العالم وهو الهيئة العليا للمنظمة الكشفية العالمية الذي تتخذ من خلاله القرارات والنظر في سياسة ومعايير الحركة الكشفية ، ووضع الساسة العامة للمنظمة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحركة ، كما ينتخب المؤتمر الأعضاء الجدد للجنة العالمية ، وأماكن الاحداث الكشفية العالمية ، ويعقد كل ثلاث سنوات.
كما يعقد منتدى الشباب الكشفي العالمي بالاقتران مع المؤتمر حيث يوفر فرصة لأعضاء الكشافة العالمية من الشباب مناقشة القضايا المختلفة التي تواجه المنظمات الوطنية من منظور الشباب ، وتتراوح أعمار المشاركين بين 18 و 26 عاما.

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