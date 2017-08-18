 فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي 2020 تدشين الزي الجديد للعمليات الأمنية الموحد 911 شرطة الرياض تقبض على المراجع المعتدي على الطبيب المقيم حجاج قطر في الاحساء أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 12109 سيارة محملة بـ1666590 عبوة وردت لمدينة التمور ببريدة خلال 7 أيام النصر يواجه الاتفاق.. والباطن يستقبل أحد إمام وخطيب المسجد الحرام : الحج من أجل العبادات وأعظم القربات و على المسلم أن يبادر بأداءها ويحذر من التراخي والتأجيل والتسويف في أدائها في استبانة شملت ٢٢ مصنعاً.. أكاديميان من جامعة القصيم: 5% من التمور يتم تصنيعها من إجمالي الانتاج المحلي الْيَوْم انطلاقَ فعاليات شاطئ زاعم البحرية بالوجه الشؤون البلدية والقروية: تهيئ البلديات الفرعية بمكة المكرمة للعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن

فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف

فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف
المناطق - مكة - عادل الزهراني

حصد مكتب العمل بجدة على ”المركز الثاني” بخدمة رضاء العملاء للفئه الاولى على مستوى المملكة فيما حصل مكتب عمل الطائف على المركز الثالث للفئه الثانية وذلك ضمن برنامج نطاقات المكاتب التي تقيمها وزارة العمل لتنافس فيها جميع المكاتب على مستوى المملكة لخدمة عملائها و اشتملت معايير التنافس على الانطباع العام للمكتب لدى العملاء و الخدمات المقدمة ونوعية الخدمة المقدمة للعملاء . و قد عبر مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور / محمد بن حسن القحطاني عن سعادته البالغة بتفوق و تقدم مكاتب المنطقة في منافسات الوزارة على مستوى المملكة و شكر القحطاني زملائه بمكتب عمل جدة و الطائف على هذا الإنجاز . كذلك طالب جميع مكاتب عمل بمنطقة مكة المكرمة ببذل المزيد من الجهد للحصول على المراتب المتقدمة في نطاقات خدمة العملاء بالوزارة التي تهدف لبث روح المنافسة بين مكاتب عمل المملكة لخدمة العملاء و أكد القحطاني بأن خدمة العميل هي من الأولويات في جميع أعمالنا. من جهته، عبر مساعد المشرف العام على فرع الوزارة لقطاع العمل  بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / محمد جلال الغامدي عن سعادته بحصول مكتب عمل جدة و الطائف على هذه المراتب المتقدمة و أكد بأن تعاون جميع الزملاء و الذين يعملون بروح الفريق الواحد و الدعم المستمر من مستشار معالي وزير العمل  كلها عوامل أدت لحصاد المراكز المتقدمة على مستوى المملكة في خدمة العملاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>