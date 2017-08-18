فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف

حصد مكتب العمل بجدة على ”المركز الثاني” بخدمة رضاء العملاء للفئه الاولى على مستوى المملكة فيما حصل مكتب عمل الطائف على المركز الثالث للفئه الثانية وذلك ضمن برنامج نطاقات المكاتب التي تقيمها وزارة العمل لتنافس فيها جميع المكاتب على مستوى المملكة لخدمة عملائها و اشتملت معايير التنافس على الانطباع العام للمكتب لدى العملاء و الخدمات المقدمة ونوعية الخدمة المقدمة للعملاء . و قد عبر مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور / محمد بن حسن القحطاني عن سعادته البالغة بتفوق و تقدم مكاتب المنطقة في منافسات الوزارة على مستوى المملكة و شكر القحطاني زملائه بمكتب عمل جدة و الطائف على هذا الإنجاز . كذلك طالب جميع مكاتب عمل بمنطقة مكة المكرمة ببذل المزيد من الجهد للحصول على المراتب المتقدمة في نطاقات خدمة العملاء بالوزارة التي تهدف لبث روح المنافسة بين مكاتب عمل المملكة لخدمة العملاء و أكد القحطاني بأن خدمة العميل هي من الأولويات في جميع أعمالنا. من جهته، عبر مساعد المشرف العام على فرع الوزارة لقطاع العمل بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / محمد جلال الغامدي عن سعادته بحصول مكتب عمل جدة و الطائف على هذه المراتب المتقدمة و أكد بأن تعاون جميع الزملاء و الذين يعملون بروح الفريق الواحد و الدعم المستمر من مستشار معالي وزير العمل كلها عوامل أدت لحصاد المراكز المتقدمة على مستوى المملكة في خدمة العملاء.