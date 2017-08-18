اطلاق أكبر حملة لمكافحة التسول بمنطقة حائل

يطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالتعاون مع شرطة المنطقة اكبر حملة لمكافحة التسول للقضاء على هذه الظاهرة وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد ان ادارته بالتعاون مع شرطة منطقة حائل ستطلق الحملة وانه تم نشر بحث سرى لتتبع المتسولين من قبل المختصين بهذا الامر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة ضد ظاهرة التسول .

وأكد العياد أن الحملة تأتي للحد من هذه الظاهرة التي لا تليق في مجتمع المنطقة، والرفع بتقارير مفصلة للجهات المختصة حيالها، منوها بالوقت نقسه بمتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما يعزز جوانب الرعاية والخدمة الاجتماعية في المنطقة

متطلعا “العياد” من المواطنين والمقيمين بعدم التعاطف والتعاون مع هذه الفئة، حيث أن هناك مؤسسات حكومية وجمعيات خيريه تساعد المستحقين نظاماً في هذا الأمر، مثمناً دور الجهات ذات العلاقة مع فرع الوزارة بالمنطقة في كل ما يخدم خطط الفرع الاجتماعية ومنها مكافحة ظاهرة التسول والحد من اثارها السلبية علی المجتمع