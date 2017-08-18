الدكتور العبيد يدشن حملة مكتبة المسجد النبوي ( كتاب لكل زائر )

دشن فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي حملة مكتبة المسجد النبوي تحت عنوان كتاب لكل زائر ، التابعة لسلسلة حملات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة تحت شعار (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الخامس).

وأوضح مدير إدارة المكتبة الشيخ بدر بن رزيق العوفي أن الحملة قامت على استقبال الزوار الكرام من ضيوف الرحمن في مكتبة المسجد النبوي والترحيب بهم وإهداءهم كتاب من الإصدارات العلمية والشرعية بالمكتبة ، وبين أن هذه الحملة تأتي لتعزيز الجوانب العلمية والتثقيفية لدى الزوار الكرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله ، والتي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أعلى مستويات الخدمة له ونشر رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع .