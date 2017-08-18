 فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018

فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018
المناطق - محمد الغبيشي - جدة

أعلنت الجمعية السعودية لطب العيون فتح باب التسجيل إلكترونياً لأطباء العيون ومساعديهم  وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى بفعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 م عبر صفحته الإلكترونية  http://rsos-jeddah.com  والذي تستضيفه محافظة جدة بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير بفندق جدة هيلتون.

ويعتبر المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الطبية في مجال طب العيون على المستوى الدولي بالنظر إلى ما يستعرضه من آخر المستجدات العلمية والطبية في طب وجراحة العيون ، وكونه محطة تواصل لأطباء العيون في العالم إذ يستقطب عدداً من المتحدثين الدوليين واللامعين في مجال طب وجراحة العيون بالإضافة إلى أنه يشهد تنفيذ أحدث الكورسات الطبية وورش العمل التي تناقش آخر تطورات التخصص.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور علي الخيري ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ، استشاري طب وجراحات العيون والمتخصص في القرنية وجراحات العيوب الإنكسارية ، أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية ، ومستشفى الحرس الوطني بجدة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى العيون بجدة يشهد إقبالاً سنوياً يتجاوز (2500) متخصص ، وكشف عن استعدادات المؤتمر القادم لفتح المجال ليستوعب أكثر من (3000) متخصص على مستوى العالم . وأضاف أن المؤتمر يستضيف ضمن معرضه السنوي عدداً من الجهات العالمية والمحلية التي تستعرض المنتجات الدوائية، وأدوات التشخيص، والأدوات المختبرية، والمعدات الطبية والأدوات وأحدث التقنيات في مجال علوم طب وجراحة العيون والبصريات.

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