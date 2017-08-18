 بلاغ يقود تجارة الجوف لضبط عمالة “تفريغ وتقسيم الدقيق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلاغ يقود تجارة الجوف لضبط عمالة “تفريغ وتقسيم الدقيق”

بلاغ يقود تجارة الجوف لضبط عمالة “تفريغ وتقسيم الدقيق”
المناطق - الجوف

تمكنت وزارة التجارة و الاستثمار بالجوف وبالتعاون مع الشرطة وقوة المهمات و الواجبات في ضبط عمالة تقوم بتفريغ طحين المؤسسة العامة للصوامع بأكياس صغيره ١٠كجم دون عليها عبارة (دقيق ممتاز فاخر ) ويتم وضع تاريخ الصلاحية من خلال اختام وجدت بحوزة العمالة داخل احدى المزارع بمحافظة دومة الجندل بعد بلاغ سري تلقاه ماموري الضبط بالتجارة والاستثمار من قبل أحد المواطنين

وكشفت المصادر ان الكميات المضبوطة هي ٤٦ كيس وزن٤٥ كيلو مدعوم وعدد ٢٧ كيس  وزن١٠ كيلو تم تعبئة وكانت جاهزة للتصريف ، فيما يتم تصريف الكميات المتبقية  بشكل يومي حسب اعترافات العمالة
وقد تم حجز الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة .

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تتلقى البلاغات التي تتعلق بالمخالفات التجارية المتنوعة عبر الاتصال المجاني المباشر بالرقم ١٩٠٠ او من خلال تطبيق بلاغ تجاري وترصد مكافئات مالية لبعض الحالات .

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