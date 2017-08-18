 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية
واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية اليوم، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وقد تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري.
كما حضره من الجانب اليمني، معالي مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ومعالي سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي.

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