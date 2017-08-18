اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر في منطقة الباحة

اختتمت فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر في منطقة الباحة، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في الباحة وذلك بحضور وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القى رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور احمد الخازم كلمة قدم فيها شكره وتقديره واللجنة المنظمة للمهرجان لأمير منطقة الباحة على دعمه لحفل مهرجان العسل والشكر لسعادة وكيل الامارة على حضوره لحفل الاختتام ولكل من ساهم في إنجاح المهرجان من الشركاء الأستراتجيين وهم شركة أرامكو السعوديه ومجموعة المجدوعي الداعمين لتطوير صناعة العسل في المنطقة والمهرجان، وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والداعمون وهم امارة منطقة الباحه ووزارة العمل والتنمية الإجتماعيه و الاتصالات السعوديه وجامعة الباحة راعي اللقاء العلمي، والرعاه مجموعة المجدوعي، وشركة التأثير المباشر والشكر موصول لشركاء النجاح وهم امانة منطقة الباحه، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل يجامعة الملك سعود كما نتقدم في اللجنة المنظمة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان من الدوائر الحكومية والأفراد من دون تخصيص او استثناء، ونشكر للإعلاميين الذين أبرزوا فعاليات المهرجان كما تم تكريم الاعلاميين والمنظمين للمهرجان ثم شاهد الحضور اوبريت من اداء الفنان فهد محفوظ والفرق الشعبية ( صوت الجنوب ) ثم اطلقت الالعاب النارية

وفي تصريح لوكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري نوه خلاله بما قدمه المهرجان من فعاليات وبرامج خلال إقامته وما اصبح لدى جمعية النحالين بالباحة من مشاريع نوعية سوف تسهم وبشكل كبير في صناعة العسل بالمنطقة مؤكدا بان المهرجان يشهد تطور ملحوظ كل عام على مستوى المشاركات بالمهرجان وفعالياته المصاحبة وياتي ذلك بدعم ومتابعة من سمو امير المنطقة حيث ان المهرجان حقق نجاحات كبيرة ونقل وكيل امارة منطقة الباحة شكر وتقدير سمو امير المنطقة للإعلاميين المشاركين في هذا العام وما قدموه من جهود ملموسة أسهمت في نقل الفعاليات لصيف هذا العام والتعريف بالمقومات السياحية للباحة

الجدير بالذكر بان المهرجان شهد , إقبالاً كبيرًا من الزوار تجاوز ستين الف زائر لما تضمنه المهرجان من فعاليات متميزة وبعرض أنواعًا مختلفة من العسل السائل وعسل الشمع التي تتميز بها منطقة الباحة والمملكة، باالاضافة الى جناح جمعية النحالين التعاونية بالباحة والذي يضم أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة من عدة ماركات، وركن الخط العربي. كما تضمنت فترة اقامة المهرجان الكثير من الفعاليات المميزة والبرامج الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل والرسم على وجوه الاطفال وأناشيد جماعية ومسابقات خاصة بالنساء ومسابقات للاطفال نفذت على مسرح المهرجان ، إضافة إلى مجموعة ألعاب وتوزيع جوائز يومية للزوار .